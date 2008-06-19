امسال 22 هزار نفر در خراسان جنوبی آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید رضا لطیفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران وطیفه اصلی فنی و حرفه ای را آموزش بر پایه اشتغال عنوان کرد و افزود: این امر در رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله که توسعه منابع انسانی است از تاثیرگذاری چشمگیری برخوردار است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی از سال تاسیس تاکنون موفقیتهای خوبی در زمینه فرهنگی و آموزشی کسب کرده، یادآور شد: این استان در سال 84 رتبه 34 کشوری، در سال 85 رتبه دوم و در سال 86 حفظ مقامهای دوم و سوم را داشته که این امر نشان دهناه عملکرد مثبت مراکز فنی و حرفه ای استان بوده است .

لطیفی سیاست کلی فنی و حرفه ای را بستر سازی فضاهای آموزشی و کیفیت آموزش عنوان کرد و افزود: این مراکز در بحث گسترش فضاهای آموزشی رشد دو و نیم برابری داشته است.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای خراسان جنوبی تعداد آموزشگاه های فعال در سطح استان را 13 مرکز عنوان کرد و افزود: هیچ محدودیتی برای فعالیت آموزشگاه های مراکز فنی و حرفه ای وجود ندارد.

وی تعداد حرفه های آموزشی در بخش دولتی در سال جاری را 236 رشته و در بخش غیر دولتی 230 رشته برشمرد و افزود: این ارقام در سال گذشته 136 رشته در بخش دولتی بوده است.

لطیفی تعداد آموزشگاه های فعال استان در اوایل سال گذشته را 68 مرکز و در اواخر سال 83 مرکز عنوان کرد وافزود: این آمار طی سه ماههه نخست سال جاری به 107 آموزشگاه رسیده که در حال حاضر از این تععداد 88 مرکز به صورت فعال در سطح استان مشغول به آموزش هستند.

وی آموزش در مراکز ثابت، پادگانها، زندان، هجرت شهری، هجرت روستایی و آموزش صنایع را از آموزش های بخش دولتی برشمرد و افزود: تعهدات آموزشی در مراکر ثابت شش هزار و 405 نفر دوره، پادگان286 نفر دوره، زندان ها 513 نفر دوره، سیار شهری چهار هزار و 564 نفر دوره، در هجرت روستایی نه هزار و 71 نفر دوره و در آموزش صنایع 539 نفر دوره است.

مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای خراسان جنوبی تعداد تعهدات سال گذشته فنی و حرفه ای را 14 هزار و 49 نفر دوره عنوان کرد و افزود: این رقم در سال جاری به 21 هزار و 589 نفر افزایش یافته است.

وی یاد آور شد: در سال گذشته تعداد تعهدات در بخش خصوصی هشت هزار و 500 نفر دوره و عملکرد آن هشت هزار و 632 نفر بوده است که 102 درصد تحقق پیدا کرده است.