حکمت در این باره به خبرنگار مهر گفت: "سه زن" از عید فطر در گروه سینمایی عصر جدید اکران و پروانه نمایش آن اوایل هفته صادر میشود. هم اکنون منتظر هماهنگی برای تصویربرداری پروژه "لالاییها" در ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان هستم و فکر میکنم این هفته دیگر برنامه قطعی سفر مشخص شود.
کریمی در نمایی از "سه زن"
"سه زن" دومین فیلم حکمت پس از "زندان زنان" و روایتگر قصه سه نسل از زنان جامعه است که یکدیگر را گم کردهاند و در جستجو برای یافتن پیوندهای گمشده یکدیگر را بازمییابند. نیکی کریمی، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، رضا کیانیان، بابک احمدی، مهرداد ضیایی و آتیلا و ستاره پسیانی از بازیگران این فیلم هستند.
وی که تهیهکنندگی "صداها" به کارگردانی فرزاد موتمن را نیز بر عهده دارد، درباره مراحل فنی این فیلم گفت: پروژه در مرحله پایانی تدوین و صداگذاری قرار دارد و هنوز آهنگساز آن مشخص نشده است. فکر میکنم تا دو هفته دیگر ساخت موسیقی شروع شود. قرار بود بخش فرهنگی بنیاد فارابی از این فیلم حمایت کند و اکنون منتظر جواب آنها هستیم.
"صداها" از تولیدات شرکت پرشین فیلم در ژانر جنایی است و آتیلا پسیانی، رویا نونهالی، مهدی احمدی، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، نازنین فراهانی، شهین نجفزاده، طناز طباطبایی و میکائیل شهرستانی در آن بازی کردهاند. فیلم بر اساس فیلمنامه سعید عقیقی درباره قتلی در یک مجتمع مسکونی است که همسایهها را به نحوی درگیر میکند.
دیگر عوامل "صداها" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، مدیر تولید: علی واجد سمیعی، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، صداگذار: پرویز آبنار، طراح چهرهپردازی: مهری شیرازی، تیتراژ: ابراهیم حقیقی و عکاس: امیر عابدی.
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