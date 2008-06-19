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۳۰ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۶

ایرلند ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات پیمان لیسبون را زود دانست

ایرلند ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات پیمان لیسبون را زود دانست

برایان کوون، نخست وزیر ایرلند امروز پنج شنبه رسیدن به یک استراتژی برای مقابله با رد پیمان لیسبون توسط مردم ایرلند را بسیار زود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وی که در یک کنفرانس خبری مشترک با خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از برگزاری اجلاس سران اتحادیه در بروکسل سخن می گفت با اشاره به رد پیمان لیسبون در همه پرسی مردمی در ایرلند ابراز داشت: زمان برای مطرح کردن هرگونه پیشنهادی برای حل این مشکل خیلی زود است.

لازم به ذکر است که پیمان لیسبون که در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست در تاریخ 13 دسامبر گذشته در پایتخت پرتغال به وسیله رهبران 27 عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و جایگزین قانون اساسی اروپا شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.

این در حالی است که چندی پیش روند تصویب این پیمان به واسطه رای منفی ایرلندی ها به این پیمان اصلاحی با چالشی بزرگ روبرو شده است.

کد مطلب 702382

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