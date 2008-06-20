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۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

نخستین پل برقی عابر پیاده هرمزگان در بندرعباس به بهره برداری رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: اولین پل عابر پیاده مکانیزه شهر بندرعباس از سوی شهرداری این شهر با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، این پل عابر پیاده مکانیزه در مقابل بارگاه امامزاده سید مظفر(ع) شهر بندرعباس اولین پل مکانیزه احداث شده در استان هرمزگان و بندرعباس است که از محل درآمدهای شهرداری بندرعباس و جهت تسهیل رفت و آمد مردم از عرض بلوار امام خمینی (ره) ساخته شده است. 

بنابر اعلام شهرداری بندرعباس، نصب دو پل برقی دیگر نیز در میادین مرکزی شهر بندرعباس در دستور کار شهرداری قرار دارد که محل آنها نیز تعیین شده و به زودی با تامین اعتبار مورد نیاز به اجرا درخواهد آمد.

ساخت این پل عابر پیاده برقی بیش از سه ماه زمان برده است.

کد مطلب 702464

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