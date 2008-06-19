نشست رهبران اروپایی برای نجات پیمان لیسبون آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رهبران اروپا در نشست امروز در بروکسل کار خود را با موافقت رسمی جهت ورود اسلوواکی به اتحادیه اروپا در سال 2009 میلادی آغاز کردند و سپس قرار است درباره راههای رویارویی با قیمت سوخت به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در این نشست قرار است "برایان کاون" نخست وزیر ایرلند درباره دلایل "نه" گفتن مردم کشورش به پیمان لیسبون توضیح دهد.

رهبران اروپایی همچنین قصد دارند تمایل خود را برای ادامه روند تصویب پیمان لیسبون اعلام کنند.

مردم ایرلند اخیرا در یک همه پرسی در کشورشان درباره تصویب پیمان لیسبون "نه" گفتند.

لازم به ذکر است که پیمان لیسبون که در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست در تاریخ 13 دسامبر گذشته در پایتخت پرتغال به وسیله رهبران 27 عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و جایگزین قانون اساسی اروپا شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.

این در حالی است که چندی پیش روند تصویب این پیمان به واسطه رای منفی ایرلندی ها به این پیمان اصلاحی با چالشی بزرگ روبرو شده است.

