50 درصد هزینه های اجرای آبیاری تحت فشار مشمول بخشودگی می شود

محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: اجرای این طرح از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به این استان است و دولت برای اجرای آبیاری تحت فشار یارانه نیز پرداخت می کند.

وی افزود: اصلاح سیستم آبیاری تحت فشار و استفاده ازروشهای نوین آبیاری در رفع بحران خشکسالی مفید است و برای توسعه آن باید اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دولت و براساس بند "ط" ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه، 50 درصد هزینه اجرای آبیاری تحت فشار نیز از سوی بخش غیر دولتی تامین خواهد شد.

به گفته موسوی در مجموع پیش بینی 54 میلیارد ریال برای مدیریت حوضه های آبخیز و اجرای طرحهای پیشگیری و مهار سیل، احداث ساختمان شبکه آبیاری، زهکشی فرعی حوزه گرگان و دشت اترک و اجرای عملیات آب و خاک از دیگر مصوبات سفر هیئت دولت به منطقه است.

معاون استانداری گلستان بر لزوم مدیریت در مصرف آب کشاورزی برای مقابله و کنترل بحران خشکسالی در منطقه تاکید کرد.

طبق آمار 86 درصد منابع آبی گلستان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

ذخایر آبی این استان بیش از دو میلیارد مترمکعب اعلام شد.