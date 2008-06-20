افزایش 10 درصدی صادرات دارو در سال 87

دکتر رسول دیناروند با اشاره به اینکه در حال حاضر95 درصد نیاز دارویی کشور در داخل تامین می شود، به خبرنگار مهر گفت: تلاش می کنیم در سال جاری، سهم صادرات دارو را نسبت به سال 86 به میزان 10 درصد بالا ببریم.

وی همچنین از وجود 13کشورکه داروی ایرانی در این کشورها ثبت شده است، خبر داد و افزود: دستیابی به سهم 14 درصد صادرات نسبت به واردات دارو، از دیگر اهداف معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در سال 87 است.

دیناروند با اشاره به میزان صادرات دارو در سالهای گذشته ، این رقم را طی سالهای 84 تا 86 حدود 200 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: وزارت بهداشت از صنایع دارویی که در مسیر صادرات دارو تلاش کنند، حمایت می کند.