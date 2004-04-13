«خبر فوري» سرنگوني يك فروند بالگرد آمريكايي در نزديكي فلوجه

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره به نقل از اسوشيتدپرس گزارش داد يك فروند هلي كوپتر آپاچي ارتش آمريكا در اطراف شهر فلوجه واقع در 55 كيلومتري غرب بغداد در حال سوختن وسقوط مشاهده گرديد.

اين در حالي است كه مفامات آمريكايي تاكنون هيچ اظهار نظري در مورد اين خبر و يا علت سقوط اين هلي كوپتر ارائه نداده اند.

اين در حالي است كه شاهدان عيني ازانهدام يك خودروي نظامي نيروهاي آمريكايي در خارج از شهر فلوجه خبر دادند.