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۲۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۴:۵۷

«خبر فوري» سرنگوني يك فروند بالگرد آمريكايي در نزديكي فلوجه

دقايقي پيش شبكه خبري الجزيره از سرنگوني يك فروند بالگرد آپاچي ارتش آمريكا در خارج از شهر فلوجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره به نقل از اسوشيتدپرس گزارش داد يك فروند هلي كوپتر آپاچي ارتش آمريكا در اطراف شهر فلوجه واقع در 55 كيلومتري غرب بغداد در حال سوختن وسقوط مشاهده گرديد.
اين در حالي است كه مفامات آمريكايي تاكنون هيچ اظهار نظري در مورد اين خبر و يا علت سقوط اين هلي كوپتر ارائه نداده اند.
اين در حالي است كه شاهدان عيني ازانهدام يك خودروي نظامي نيروهاي آمريكايي در خارج از شهر فلوجه خبر دادند. 

کد مطلب 70253

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