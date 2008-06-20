فعالیت معادن تهدید کننده قنات تاریخی "گوهر ریز" متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، قنات گوهر ریز در نزدیکی شهر تاریخی جوپار قرار دارد که نقش موثری در تامین آب کشاورزی و مصرفی این شهر به عهده دارد اما به دلیل فعالیت معدن سنگ و معدن شن در مجاورت این قنات به این اثر تاریخی خساراتی وارد شده است.

در پی به خطر افتادن این قنات تاریخی، دوستداران میراث فرهنگی و مردم شهر جوپار در هفته گذشته در تجمعی خواستار تعطیلی این دو معدن و جلوگیری مسئولان از فعالیت در بخش معدنهای نزدیک این قنات شدند.

بنا به این گزارش، محمد رئوفی نژاد، استاندار کرمان بعد از بازدید از شهرهای ماهان و جوپار دستور توقف فعالیت این دو معدن را صادر کرد.

رئوفی نژاد اظهار داشت: شهرهای جوپار و ماهان از شهرهای تاریخی استان کرمان هستند که حفظ میراث فرهنگی این دو شهر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی، جاده "هفت باغ" که شهر کرمان را به شهرهای ماهان و جوپار متصل می کند به عنوان محور گردشگری معرفی شده است که به زودی با اجرای طرح خانه باغ در حاشیه این جاده متحول خواهد شد.

استاندار کرمان خاطرنشان کرد: در اطراف این محور چندین پروژه بزرگ تفریحی توسط بخش خصوصی به زودی اجرا می شود که از جمله این طرحها می توان به احداث "پارک آبی"، "سیتی سنتر"، 2 شهرک بزرگ گردشگری و پارک بزرگ بازی اشاره کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان نیز در این زمینه بیان داشت: با توجه به وجود سفره های آب زیر زمینی در این منطقه، وجود این معادن باعث تخریب این قناتهای چند صد ساله می شود و محیط زیست را به خطر می اندازد.

عباسعلی دامنگیر تصریح کرد: این معادن که در محدوده "چشمه چراغو" شهر جوپار قرار گرفته اند، موجب تخریب گونه های گیاهی و حیوانی نادر این منطقه می شود.