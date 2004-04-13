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۲۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۵:۰۸

در گفت و گو با " مهر "

بهروز توكلي : سهم ادبيات در برنامه ريزيهاي فرهنگي ناچيز است

بهروز توكلي : سهم ادبيات در برنامه ريزيهاي فرهنگي ناچيز است

سهم اندك ادبيات در برنامه ريزي هاي بلند مدت و كوتاه مدت فرهنگي كشور و توقعي كه در سطح جامعه ما از اهل قلم وجود دارد ، براي من قابل درك نيست.

بهروز توكلي - نويسنده ،  درگفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : تعداد جشنواره ها ، سمينارها و برنامه هاي متعددي كه براي ساير حوزه هاي فرهنگ و هنر برگزار مي شود ، اصولا با اندك برنامه هايي كه براي ادبيات تدارك ديده مي شود ، قابل قياس نيست.
خالق رمان " ناردانا " افزود : اكنون در جامعه ما نويسندگان و شاعران جوان بيشماري وجود دارند كه مدعي توليد اثر هستند و بي برنامگي در امور فرهنگي كشور و عدم حمايت از ادبيات ، اين عده را در توهم اين كه به سرمنزل مقصود رسيده اند ، معلق نگاه مي دارد و اجازه رشد را از آنان مي گيرد.
توكلي خاطر نشان ساخت : افقي كه امروز در ادبيات ما ترسيم شده است ، جدايي و غفلت از ادبيات گذشته و روي آوردن به مطالب و مسائل سطحي است كه البته در چنين شرايطي نمي توان انتظاري بيش از اين نيز داشت.
بهروز توكلي كه در مجله كارنامه نيز نقد داستان مي نويسد ، يادآور شد : شاعر و داستان نويس فقط با كوشش و پشتوانه مطالعاتي خودش تربيت و ارتقا مي يابد و من هيچ  مدرسه و دانشكده اي را سراغ نداشته و ندارم كه از عهده چنين كاري بر آيد.
اين نويسنده كه تازه ترين اثر خود را در نشر پازينه منتشر كرده است ، تصريح كرد : در حال حاضر يك نويسنده و ناشر ، دلخوشي و اميد چنداني براي تداوم كار خود ندارد. 
کد مطلب 70259

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