پول بیت المال را هدر ندهید / تیم ملی والیبال به یک مربی ایرانی نیاز دارد

محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: زوران گائیچ در مسابقات انتخابی المپیک 2008 پکن، یکبار دیگر نشان داد که نمی تواند والیبال ایران را به جایگاهی که شایسته آن است و باید به آن دست یابد، برساند.

وی که سال ها همراه با تیم ملی والیبال ایران در میادین مختلف حضور داشت، افزود: بسیاری از بازیکنانی که بنا به انتخاب زوران گاویچ راهی ژاپن شدند فاقد تجربه کافی بودند در حالیکه استفاده بیشتر از باتجربه ها می توانست منجر به نتیجه گیری تیم ملی در رقابت های زیر گروه المپیک شود.

بازیکن باتجربه والیبال کشورمان تاکید کرد: مسئولان فدراسیون والیبال پول زیادی بابت همکاری با زوران گائیچ پرداخت می کند درحالیکه وی نمی تواند فدراسیون را به اهداف موردنظرش برساند.

ترکاشوند با بیان اینکه فدراسیون والیبال نباید پول بیت المال را هدر بدهد تصریح کرد: مربیان ایرانی بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی هستند. هیچ کس به اندازه آنها بازیکنان را به لحاظ مسائل فنی و همچنین روحی و روانی نمی شناسد. والیبال ایران با مربی ایرانی می تواند بهترین نتیجه ممکن را بگیرد.

کاپیتان تیم والیبال پیکان در ادامه با اشاره به وضعیت این تیم برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: نداشتن بازی های تدارکاتی مشکل عمده تیم است. تیم های داخلی فعلا در شرایط مسابقه نیستند و رایزنی برای دعوت از تیم های خارجی هم مشکلات خاص خود را دارد. به هر حال چاره ای جز پذیرفتن این شرایط نداریم.

وی افزود: با این اوصاف دیدارهای مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا برای ما به عنوان دیدار تدارکاتی محسوب می شوند. در مجموع سعی همه بازیکنان در تیم پیکان بر این است تا با دفاع از عنوان قهرمانی خود مجوز شرکت در مسابقات باشگاه های جهان را بگیریم.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا طی روزهای 26 تیرماه تا 3 مردادماه در آلماتی قزاقستان برگزار می شود.