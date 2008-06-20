نعیمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "رستگاری در ساعت 25" که برای حضور در هفتمین جشنواره تئاتر بانوان تصویب شده توسط گروهی از هنرمندان تئاتر کرمانشاه اجرا میشود و نمایشنامه "سرود سرد خاکستر" نیز به کارگردانی سیامک موحدی و از طرف سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به احتمال زیاد در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت.
این نویسنده و بازیگر تئاتر افزود: در حال حاضر مشغول بازنویسی یک تئاتر تلویزیونی برای شبکه یک سیما هستم که مراحل پایانی خود را پشت سر میگذارد. این تله تئاتر موضوعی جنایی دارد و داستان آن در زمان انقلاب پیروزی جمهوری اسلامی ایران اتفاق میافتد.
وی در ادامه درباره فعالیتهای دیگر خود در حوزه نگارش و بازیگری گفت: با شرایط کنونی نمیتوان تصمیمگیری مناسبی داشت زیرا باید منتظر بود تا شرایطی برای اجرا و فعالیت در تئاتر فراهم شود. البته قرار است نمایش "ددالوس و ایکاروس" به کارگردانی همایون غنیزاده در انگلستان اجرا شود که من و جواد نمکی در آن بازی میکنیم.
پیش از این نمایش "صبحانه برای ایکاروس" نوشته حمیدرضا نعیمی به کارگردانی آرش دادگر خردادماه امسال در تالار مولوی به صحنه رفته و نعیمی به عنوان بازیگر نیز در نمایش حضور داشت. هم اکنون نیز نمایشنامه "ترانهای برای آیدا" به کارگردانی سیامک موحدی از آثار دیگر نعیمی در تالار مولوی اجرا میشود.
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