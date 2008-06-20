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۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۰۴

اجرای دو متن از نعیمی در جشنواره‌های تئاتر بانوان و فجر

اجرای دو متن از نعیمی در جشنواره‌های تئاتر بانوان و فجر

دو نمایشنامه "رستگاری در ساعت 25" و "سرود سرد خاکستر" حمیدرضا نعیمی در جشنواره‌های تئاتر بانوان و فجر اجرا می‌شود.

نعیمی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه "رستگاری در ساعت 25" که برای حضور در هفتمین جشنواره تئاتر بانوان تصویب شده توسط گروهی از هنرمندان تئاتر کرمانشاه اجرا می‌شود و نمایشنامه "سرود سرد خاکستر" نیز به کارگردانی سیامک موحدی و از طرف سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به احتمال زیاد در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت.

این نویسنده و بازیگر تئاتر افزود: در حال حاضر مشغول بازنویسی یک تئاتر تلویزیونی برای شبکه یک سیما هستم که مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذارد. این تله تئاتر موضوعی جنایی دارد و داستان آن در زمان انقلاب پیروزی جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه درباره فعالیت‌های دیگر خود در حوزه نگارش و بازیگری گفت: با شرایط کنونی نمی‌توان تصمیم‌گیری مناسبی داشت زیرا باید منتظر بود تا شرایطی برای اجرا و فعالیت در تئاتر فراهم شود. البته قرار است نمایش "ددالوس و ایکاروس" به کارگردانی همایون غنی‌زاده در انگلستان اجرا شود که من و جواد نمکی در آن بازی می‌کنیم.

پیش از این نمایش "صبحانه برای ایکاروس" نوشته حمیدرضا نعیمی به کارگردانی آرش دادگر خردادماه امسال در تالار مولوی به صحنه رفته و نعیمی به عنوان بازیگر نیز در نمایش حضور داشت. هم اکنون نیز نمایشنامه "ترانه‌ای برای آیدا" به کارگردانی سیامک موحدی از آثار دیگر نعیمی در تالار مولوی اجرا می‌شود.

کد مطلب 702604

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