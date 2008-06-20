آزمون"osce" در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مهوش علیزاده نائینی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: ارزیابی توانمندی بالینی دانشجویان دوره پزشکی عمومی در پایان مقطع کارآموزی(اکسترنی) پیش از آغاز دوره کارورزی (اینترنتی) به روش علمی و معتبر از جمله اهداف برگزاری این آزمون است.

وی عنوان کرد: از جمله ویژگی های آزمون مذکور را می توان در امکان سنجش مهارت دانشجوی پزشکی در حیطه های نگرشی، علمی و مهارتهای بالینی ذکر کرد.

مسئول مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز یادآور شد: در این آزمون با طراحی ایستگاه های متنوع و با استفاده از امکانات متفاوت مانند بیمارنما، مولاژ و کامپیوتر مهارتهای مختلف بالینی مانند برقراری ارتباط، اخذ شرح حال، انجام معاینات و مهارتهای عملی نظیر بخیه زدن، پانسمان کردن، لوله گذاری و... مورد سنجش قرار می گیرد.

علیزاده خاطرنشان کرد: برگزاری این آزمون تاکنون نتایج قابل قبولی داشته که از آن جمله می توان به اخذ تصمیمات جامع برای ارتقا آموزش مهارتهای مذکور در دانشگاه اشاره کرد.