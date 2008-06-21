تعامل با نادوی دیگر کشورها / کنترل اردوی برون مرزی ورزشکاران المپیکی

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه پیکارهای المپیک 2008 چین بسیاری از ورزشکاران و تیم های ایرانی که موفق به کسب مجوز حضور دراین مسابقات شده اند، برای کسب آمادگی بیشتر اقدام به برپایی اردوی تدارکاتی برون مرزی در کشورهای مختلف کرده اند و یا اینکه اجرای این برنامه در دستور کار آنها قرار گرفته است.

درهمین راستا دکتر علی طاهری در مورد آمادگی این افراد برای مواجه شدن با حضور سر زده نمایندگان نادوی ایران یا کشور میزبان و حتی ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) هشدار داد.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اعزام کاروان هایی به دور از هر گونه آلودگی به دهکده المپیک چین به قدری اهمیت دارد که پروسه نمونه گیری از ورزشکاران را درهر شرایطی ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه انجام 3 تست دوپینگ از ورزشکاران دارنده سهمیه المپیک در دستور کار ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) قرار دارد تصریح کرد: حتی اعزام ورزشکاران و تیم های المپیکی به تورنمنت ها و اردوی های مختلف خارج از کشور نیز مانع از اجرای این برنامه نخواهد شد.

طاهری خاطرنشان کرد: در صورت امکان افسران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) ایران برای انجام وظیفه جهت نمونه گیری به محل اقامت ورزشکاران ایرانی در خارج از کشور اعزام می شوند درغیر این صورت انجام این ماموریت را به همکاران خود در نادوی کشورهای میزبان واگذار می کنیم. تعامل نادوی ایران با سازمان های همتا در دیگر کشورها نیز در راستای همین کار انجام شده است.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با بیان اینکه امکان سرکشی ماموران آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) از اردوی رشته های مختلف در خارج از کشور وجود دارد، تاکید کرد: ماموران وادا تاکنون طی دو مرحله به صورت سرزده وارد ایران شده و برای بازدید از اردوی تیم های مختلف و انجام تست دوپینگ از اعضای آنها اقدام کرده اند. نه تنها امکان دارد بزودی شاهد حضور دوباره آنها در کشورمان باشیم بلکه ممکن است آنها از ورزشکاران ما به هنگام برپایی اردو در کشورهای مختلف هم نمونه گیری کنند.

طاهری در خاتمه از ارائه بسته های آموزشی به ورزشکاران المپیکی خبر داد و گفت: این بسته ها که شامل CD و بروشورهایی حاوی آخرین اطلاعات استانداردهای نمونه گیری و لیست داروهای ممنوعه است طی چند روز آینده همراه با نام و مشخصات ورزشکاران المپیکی در اختیار فدراسیون های آنها قرار می گیرد تا به دستشان برسد.