به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمنامه را خود اوبرن می‌نویسد که برای نمایشنامه "اثبات" برنده جایزه پولیتزر شد. "اثبات" مبنای فیلمی سینمایی با بازی آنتونی هاپکینز و گوئینت پالترو بود.

منگلد 45 ساله فیلم‌های "سنگین" 1995، "شهرک پلیس" 1997، "دختر، گسیخته" 1999، "کیت و لئوپولد" 2001، "هویت" 2003 و Walk the Line را در کارنامه دارد. او برای فیلم "سنگین" برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ساندنس شد.

"قطار سه و 10 دقیقه به یوما" فیلم قبلی منگلد با بازی راسل کرو و کریستین بیل که پارسال به نمایش درآمد، بازسازی فیلمی به همین نام محصول 1957 به کارگردانی دلمر دیوز بود.