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۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۴

جیمز منگلد تریلر "آرشیو" را کارگردانی می‌کند

جیمز منگلد تریلر "آرشیو" را کارگردانی می‌کند

سازنده فیلم‌های "قطار سه و 10 دقیقه به یوما" و "شهرک پلیس" تریلر "آرشیو" نوشته دیوید اوبرن را با موضوع سفر در زمان می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلمنامه را خود اوبرن می‌نویسد که برای نمایشنامه "اثبات" برنده جایزه پولیتزر شد. "اثبات" مبنای فیلمی سینمایی با بازی آنتونی هاپکینز و گوئینت پالترو بود.

منگلد 45 ساله فیلم‌های "سنگین" 1995، "شهرک پلیس" 1997، "دختر، گسیخته" 1999، "کیت و لئوپولد" 2001، "هویت" 2003 و Walk the Line را در کارنامه دارد. او برای فیلم "سنگین" برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ساندنس شد.

"قطار سه و 10 دقیقه به یوما" فیلم قبلی منگلد با بازی راسل کرو و کریستین بیل که پارسال به نمایش درآمد، بازسازی فیلمی به همین نام محصول 1957 به کارگردانی دلمر دیوز بود.

کد مطلب 702641

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