  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

ارزیابی قانون پیشنهادی سارکوزی برای مبارزه با سرقت حق مولف در اینترنت

ارزیابی قانون پیشنهادی سارکوزی برای مبارزه با سرقت حق مولف در اینترنت

شورای وزیران فرانسه با هدف حذف رشد تصاعدی سرقت حق مولف دیجیتالی در شبکه، "قانون گسترش و حفاظت از ایجاد روی اینترنت" پیشنهادی از سوی نیکلا سارکوزی را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، 23 نوامبر گذشته نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که سازمان جدیدی را راه اندازی خواهد کرد که با هدف قطع اینترنت سارقان به ردیابی اتصالات اینترنتی می پردازد که از طریق آنها سرقتهای اینترنتی و بارگذاریهای غیرقانونی انجام می شود.

این اقدام قرار است با هدف حذف پدیده روبه رشد سرقت حق مولف دیجیتالی در اینترنت انجام شود. به همین منظور و براساس توافقاتی که نوامبر گذشته میان سارکوزی و تمام سازمانهای دنیای موسیقی، سینما و ارائه دهندگان اینترنت (آی اس پی) انجام شد اکنون قانونی با عنوان "ایجاد و اینترنت" مورد بررسی و ارزیابی شورای وزیران کابینه سارکوزی قرار می گیرد.

برپایه این قانون با کاربرانی که به صورت غیرقانونی موسیقی و فیلم بارگذاری می کنند برخورد شده و از شش ماه تا یکسال اشتراک اینترنت آنها قطع می شود.

براساس روزنامه لیبراسیون، پارلمان اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و آلمان با این طرح فرانسه مخالف هستند.

نمایندگان اروپا آوریل گذشته در خصوص اصلاحیه لایحه ای که در پاسخ به این قانون ارائه شده بود رای گیری کردند.

برپایه نتایج این رای گیری، اندازه های نظارت، سرکوب و قطع اتصال اینترنت مغایر با آزادی شهری، حقوق بشر و اصول منع است.

فرانسه شماره یک در بارگذاری و اشتراک گذاری فایلهای چندرسانه ای غیر قانونی در دنیا به شمار می رود.

کد مطلب 702645

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه