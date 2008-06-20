ارزیابی قانون پیشنهادی سارکوزی برای مبارزه با سرقت حق مولف در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، 23 نوامبر گذشته نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که سازمان جدیدی را راه اندازی خواهد کرد که با هدف قطع اینترنت سارقان به ردیابی اتصالات اینترنتی می پردازد که از طریق آنها سرقتهای اینترنتی و بارگذاریهای غیرقانونی انجام می شود.

این اقدام قرار است با هدف حذف پدیده روبه رشد سرقت حق مولف دیجیتالی در اینترنت انجام شود. به همین منظور و براساس توافقاتی که نوامبر گذشته میان سارکوزی و تمام سازمانهای دنیای موسیقی، سینما و ارائه دهندگان اینترنت (آی اس پی) انجام شد اکنون قانونی با عنوان "ایجاد و اینترنت" مورد بررسی و ارزیابی شورای وزیران کابینه سارکوزی قرار می گیرد.

برپایه این قانون با کاربرانی که به صورت غیرقانونی موسیقی و فیلم بارگذاری می کنند برخورد شده و از شش ماه تا یکسال اشتراک اینترنت آنها قطع می شود.

براساس روزنامه لیبراسیون، پارلمان اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و آلمان با این طرح فرانسه مخالف هستند.

نمایندگان اروپا آوریل گذشته در خصوص اصلاحیه لایحه ای که در پاسخ به این قانون ارائه شده بود رای گیری کردند.

برپایه نتایج این رای گیری، اندازه های نظارت، سرکوب و قطع اتصال اینترنت مغایر با آزادی شهری، حقوق بشر و اصول منع است.

فرانسه شماره یک در بارگذاری و اشتراک گذاری فایلهای چندرسانه ای غیر قانونی در دنیا به شمار می رود.