جزئیات آزمون ارتقا دستیاری پزشکی/ مقررات شرکت دستیاران در آزمون ارتقا

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هفتمین دوره امتحانات ارتقای دستیاری پزشکی به طور همزمان در 22 دانشگاه علوم پزشکی شور برگزار می شود.

بر اساس دستور العمل اجرایی این دوره از امتحانات ارتقاء دستیاری پزشکی، امتحانات ارتقاء در دو بخش ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی برگزار می شود.

دانشگاهها باید کلید آزمون ارتقاء سال جاری را بلافاصله پس از برگزاری به نحو مقتضی در اختیار دستیاران قرار دهند و رسیدگی به اعتراضات و نمرات اعلام شده در مهلت مقرر به عهده دانشگاههای مربوطه است.

برگزاری آزمون ارتقاء دستیاری در دو بخش ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی

به گزارش مهر، ارزیابی درون بخشی از سوی گروه هایی که دستیار در آن مشغول تحصیل است، انجام می شود و آزمون کتبی تحت نظارت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی از سوی دانشکده هایی که دستیار تخصصی تربیت می کنند، برگزار خواهد شد.

مجموع نمره های ارتقاء هر سال برابر 300 است که 50 درصد کل نمره اختصاص به ارزیابی درون بخشی و 50 درصد به آزمون کتبی اختصاص دارد.

بر اساس مصوبه شصت و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ملاک مقایسه برای آزمون های ارتقاء دستیاری از میانگین نمره 20 درصد شرکت کنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه که بالاترین نمرات را کسب کرده اند، تعیین می شود.

هر دستیار تخصصی پزشکی برای ارتقاء به سال بالاتر باید در آزمون ارتقاء شرکت کند و برای قبولی در این آزمون باید حداقل نمره ارزیابی درون بخشی، حداقل نمره کتبی و حداقل نمره کل را بدست آورد و در غیر اینصورت مردود یا مشروط شناخته می شود.

اخراج دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در امتحانات ارتقاء مردود شوند

دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در امتحانات ارتقاء مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد و دستیارانی نیز که در امتحان ارتقاء سال اول به دوم دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره دستیاری تخصصی پزشکی نخواهند بود.

اعلام حداقل کل نمره مجاز

بر این اساس، برای رشته های تخصصی پزشکی با دوره 3 ساله، برای سال اول به دوم حداقل کل نمره مجاز 170 و برای سال دوم به سوم 185 است که این نمرات برای رشته های تخصصی پزشکی با دوره 4 ساله، به ترتیب برای سال اول به دوم 170، برای سال دوم به سوم 180 و برای سال سوم به چهارم 190 است. برای رشته های تخصصی پزشکی با دوره 5 ساله نیز حداقل کل نمره مجاز برای سال چهارم به پنجم 195 است.

بر اساس مقررات امتحانات ارتقاء از نظر ارزیابی درون بخشی، شرکت کلیه دستیاران در آزمون منوط به موفقیت در فعالیت های درون بخشی و کسب حداقل نمره 90 از 150 و معرفی رسمی مدیرگروه مربوطه و ثبت موضوع پایان نامه تخصصی و ارائه آن طبق برنامه های مصوب است.

نمره دهی آزمون ها درون بخشی بر اساس انجام یکی از روشهای نوین ارزشیابی

نمره آزمون ها و فعالیتهای درون بخشی باید حداقل بر اساس یکی از روشهای نوین ارزشیابی که با مقتضیات آن رشته و مستندات ارسال شده از طرف دبیرخانه هماهنگی داشته باشد، تعیین شود که البته روشهای گذشته نیز در این دوره به صورت استثناء قابل قبول خواهد بود.

شرکت در آزمون کتبی منوط به قبولی در ارزیابی درون بخشی

نمرات ارزیابی درون بخشی در فاصله زمانی مناسب و پیش از آزمون کتبی به اطلاع دستیاران رسانده شود تا زمان کافی جهت دریافت و نیز رسیدگی به اعتراضات احتمالی دستیاران موجود باشد. ضمن اینکه شرکت در آزمون کتبی منوط به قبولی در ارزیابی درون بخشی است.

تصمیم گیری در خصوص کلیه موارد مربوطه به ارتقاء همزمان که در آئین نامه و مصوبات پیش بینی نشده به کمیسیون برنامه دستیاری تخصصی بالینی دانشگاه، متشکل از رئیس دانشکده پزشکی، مدیرکل آموزش دانشگاه، معاون آموزشی دانشکده پزشکی، مدیر گروه رشته مربوطه و یک نفر عضو هیئت علمی به انتخاب معاون آموزشی تفویض اختیار شده است.

آن دسته از فارغ التحصیلان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنها به تأیید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی رشته های تخصصی رسیده و از طریق مرکز امور خدمات آموزشی وزارت بهداشت جهت ثبت نام در امتحان ارتقاء تخصصی معرفی می شوند، با توجه مفاد این دستور العمل و با معرفی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می توانند در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور ثبت نام و در آزمون کتبی شرکت کنند.

دانشگاهها باید کلید آزمون ارتقاء سال جاری را بلافاصله پس از برگزاری به نحو مقتضی در اختیار دستیاران قرار دهند و رسیدگی به اعتراضات و نمرات اعلام شده در مهلت مقرر به عهده دانشگاههای مربوطه است.