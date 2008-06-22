صحبتی با باشگاه های ایران نداشته ام / به امارات بر نمی گردم

بازیکن فصل گذشته تیم الاهلی امارات که حدود سه هفته پیش با پایان مسابقات باشگاهی این کشور به ایران بازگشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: لیگ امارات هم ویژگی های خاص خود را داشت اما این ویژگی ها در حدی نبود که بخواهم به حضور دوباره در ترکیب یکی از تیم های لیگ این کشور فکر کنم.

وی افزود: لیگ امارات بدون انسجام و برنامه ریزی خاص و مشخصی پیگیری می شود. لیگ برتر ایران معمولا تا 5 ماه ادامه دارد در حالیکه رقابت های باشگاهی امارات نزدیک به 10 ماه پیگیری می شود. همین مسئله احتمال آسیب دیدگی بازیکنان را زیاد می کند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: به همین دلیل پیشنهاد تیم جزیره امارات را نپذیرفتم تا تمام فکرم را به حضور دوباره در لیگ ایران معطوف کنم. فکر می کنم پیوستن به یکی از تیم های خوب ایران برایم بهتر از بازی در امارات باشد.

ملی پوش پیشین والیبال کشورمان که در حال حاضر به عنوان یار کمکی در اردوی تیم پیکان برای شرکت دررقابت های قهرمانی باشگاه های آسیا به سرمی برد، در مورد مذاکره با تیم های ایرانی گفت: طی این مدت صحبت هایی با چند مربی داشته ام اما هیچ یک از آنها جدی نبود و به نتیجه ای هم نرسید. در واقع تاکنون با مسئولان یا نمایندگان باشگاهی مذاکره ای نداشته ام.

قطر پاسور والیبال کشورمان در مورد احتمال همراهی پیکان در لیگ 87 خاطرنشان کرد: دراین زمینه هیچ صحبتی با خودورسازان نداشته ام. قراردادم با پیکان فقط تا پایان مسابقات باشگاه های آسیاست. در هر صورت ترجیح می دهم تا پایان این رقابت ها هیچ مذاکره ای با هیچ تیمی نداشته باشم. بعد از بازگشت از سفر قزاقستان در مورد تیم آینده ام تصمیم می گیرم.

پیکارهای قهرمانی باشگاه های آسیا از 26 تیرماه در آلماتی قزاقستان آغاز شده و تا 3 مردادماه ادامه خواهد داشت.