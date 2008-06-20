سازمان تبلیغات اسلامی نقش موثری در توسعه فرهنگ دینی کشور داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نماینده ولی فقیه در استان زنجان در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به سالروز تاسیس تبلیغات اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی طی مدت فعالیت خود در کشور نقش تاثیرگذاری در توسعه و پیشرفت جامعه ایرانی و اسلامی داشته است.

عضو خبرگان رهبری عملکرد تبلیغات اسلامی در در توسعه فرهنگی و تبلیغی جامعه قابل تقدیر دانست و افزود: تبلیغات اسلامی و مدیریت تاثیرگذار آن توانسته طی حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با مدیریت توانمند خود در مقابله با هجمه های استکباری غرب نقش خود را به خوبی ایفا نماید.

حجت الاسلام واعظی همچنین از تبلیغات اسلامی استان زنجان به عنوان یکی از دستگاههای موفق و مهم این استان یاد کرد و از مدیریت قوی آن تقدیر کرد.

وی در ادامه با اشاره به ولادت حضرت زهرا(س)، زنان ایرانی اسلامی را به الگو گیری بیشتر از سیره آن بانوی بزرگ دعوت کرد.

واعظی، وجود مقدس و پربرکت امام خمینی (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عیدی بزرگ حضرت فاطمه زهرا(س) به ملت ایران دانست و تاکید کرد: آنچه که امروز ملت ایران به آن دست یافته در سایه وجود رهبری بزرگ و توانمند همچمون حضرت امام خمینی(ره) بود که در روز ولادت بانوی بزرگ اسلام متولد شد.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به سالروز شهادت دکتر چمران، این شهید را یکی از سرداران رشید اسلام که رشادتهای زیادی قبل و بعد از انقلاب از خود نشان داد نامید و از مقام و منزلت این شهید بزرگ تجلیل کرد.