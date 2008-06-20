منطقه آزاد معضل مسکن مردم قشم را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، امام جمعه قشم در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: مردم به طرح مسکن مهر در این شهرستان امیدهای فراوان بسته اند و منتظرند تا قولهای مساعد رئیس جمهور در حل معضل مسکن به گونه ای محقق شود اما پس از واگذاری زمین به تعاونیهای کارگری، کارمندی و محله ای برای زمینهای واگذار شده صاحب شخصی پیدا شده و اساسا مردم در این موضوع نگران هستند و مسئولان منطقه آزاد باید به سرعت اقدام جدی در این زمینه انجام دهند.

وی بیان داشت: مردم به حرکت کلی دولت دل بسته اند اما برخی مواقع موانعی در مسیر حرکت مردم بروز می کند که باید مسئولان به سرعت در جهت حل آن اقدام کنند و نگرانیها را از بین ببرند در غیر این صورت هرگونه کم کاری و بدرفتاری با مردم موجب بروز نارضایتی در میان آنان می شود.

حجت الاسلام رمضانی پور همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهید چمران عنوان کرد: نماد یک انسان متعهد و آگاه و در عین حال معتقد به ولایت را می توان این شهید بزرگوار نام برد، کسی که با مجاهدت و ایمان به قله های افتخار و ارزش رسید و امروز در کنار بزرگان عالم اسلام در نزد خداوند آرام گرفته است و نام وی به عنوان اسطوره و سمبل مقاومت ملت ایران در جهان مطرح است.