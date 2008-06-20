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۳۱ خرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۷

امام جمعه قشم:

منطقه آزاد معضل مسکن مردم قشم را پیگیری کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام عباس رمضانی پور با اشاره به اقدامات ویژه دولت در مهار معضل مسکن در کشور از مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم خواست مشکلات این حوزه را در جزیره قشم پیگیری و ساماندهی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، امام جمعه قشم در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: مردم به طرح مسکن مهر در این شهرستان امیدهای فراوان بسته اند و منتظرند تا قولهای مساعد رئیس جمهور در حل معضل مسکن به گونه ای محقق شود اما پس از واگذاری زمین به تعاونیهای کارگری، کارمندی و محله ای برای زمینهای واگذار شده صاحب شخصی پیدا شده و اساسا مردم در این موضوع نگران هستند و مسئولان منطقه آزاد باید به سرعت اقدام جدی در این زمینه انجام دهند.

وی بیان داشت: مردم به حرکت کلی دولت دل بسته اند اما برخی مواقع موانعی در مسیر حرکت مردم بروز می کند که باید مسئولان به سرعت در جهت حل آن اقدام کنند و نگرانیها را از بین ببرند در غیر این صورت هرگونه کم کاری و بدرفتاری با مردم موجب بروز نارضایتی در میان آنان می شود.

حجت الاسلام رمضانی پور همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهید چمران عنوان کرد: نماد یک انسان متعهد و آگاه و در عین حال معتقد به ولایت را می توان این شهید بزرگوار نام برد، کسی که با مجاهدت و ایمان به قله های افتخار و ارزش رسید و امروز در کنار بزرگان عالم اسلام در نزد خداوند آرام گرفته است و نام وی به عنوان اسطوره و سمبل مقاومت ملت ایران در جهان مطرح است.

کد مطلب 702686

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