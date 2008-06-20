بررسی وصیتنامه بنیانگذار جمهوری اسلامی از نظر آرمانهای حکومتی

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل اول این بررسی به آرمانهای دینی و مذهبی اختصاص یافته و تحت این عنوان به حفظ اسلام در رأس همه واجبات، تعهد و التزام به صراط مستقیم الهی، عدم انحراف از فقه سنتی و مراسم عبادی سیاسی آن ، قدرشناسی و پاسداری از نعمت انقلاب اسلامی اشاره شده است.



در فصل دوم که به آرمانهای فرهنگی می‌پردازد موضوعاتی از قبیل مسئولیت نویسندگان در ارائه چهره حقیقی اسلام، جلوگیری از انحراف دانشگاهها، وحدت حوزه و دانشگاه، تبلیغ به عنوان امری همگانی، محکومیت آزادی به سبک غربی، وظیفه جوانان در پاسداری از استقلال، آزادی و ارزشهای انسانی و قیام آنها در برابر انحرافات مورد توجه قرار گرفته‌اند.



در فصل سوم این مبحث که به آرمانهای سیاسی پرداخته از وحدت کلمه، رمز پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، هوشیاری در برابر توطئه‌های استکباری، جلوگیری از نفوذ اجانب استعمارگر، حضور روحانیت در صحنه‌ها و عرصه‌های سیاسی، همیاری با دولت و مجلس ، دعوت از گروهک‌های معاند به توبه و بازگشت به عنوان مصداقهای مورد نظر نام برده شده است.



فصل چهارم این مجموعه به‌ آرمانهای اقتصادی اشاره دارد و در این ارتباط از اتکال به خدا و خودباوری به عنوان رمز خودکفایی و همچنین سرمایه‌‌گذاری مشروع به عنوان عبادتی ارزشمند نام می‌برد.



آرما‌نهای کلان حکومتی نظیر وظیفه خطیر و سنگین رهبر و شورای رهبری، لزوم دقت در تعیین رئیس قوه قضاییه، خضوع در برابر حکم الهی واحترام به مالکیت مشروع خصوصی، جلوگیری از انحراف رسانه‌های گروهی و قدرشناسی از ملت و خدمت به آنها عناوین فصل پنجم این مجموعه را تشکیل می‌دهند.



فصل ششم به آرمانهای حکومتی در حوزه قانونگذاری اختصاص یافته و ضرورت و اهمیت مشارکت سیاسی مردم، شرایط نمایندگی مجلس شورای اسلامی، اقلیتهای دینی و دقت در گزینش نامزدهای نمایندگی مجلس، جلوگیری از راهیابی عناصر منحرف و وابسته به مجلس، اخلاق نمایندگی و وظیفه خطیر شورای نگهبان زیر مجموعه‌های آن را تشکیل می‌دهند.



در فصل هفتم که به آرمانهای حکومتی در حوزه اجرا می‌پردازد، موضوعاتی نظیر دولت؛ وامدار و خدمتگزار ملت، دقت در انتخاب استانداران، قدردانی از متخصصان، وظیفه وزارت ارشاد در تبلیغ حق، جلوگیری از نفوذ عناصر فاسد در مراکز آموزشی، اعزام دانشجویان به کشورهای خارجی، محکوم کردن حکومتهای طاغوت و مسئولیت خطیر وزارت امور خارجه در این رابطه بیان شده‌اند.



فصل هشتم این مجموعه به آرمانهای حکومتی در حوزه قضا اشاره داشته و از دو موضوع بسامان کردن قوه قضائیه و اهمیت و صلاحیت قضاوت به عنوان محورهای آن نام برده است.



در فصل نهم آرمانهای حکومتی در حوزه نظامی بیان شده و وفاداری و استقامت برای اسلام، هوشیاری در برابر توطئه‌های داخلی و خارجی و عدم ورود در احزاب و گروههای سیاسی به عنوان زیر مجموعه آن مطرح شده‌اند.



آرمانهای جهان اسلام دهمین فصل از این مجموعه را تشکیل داده و مواردی را در زمینه پیروی از سیره ائمه اطهار علیهم السلام، وحدت مسلمانان ، کوتاه کردن دست ابرقدرتها، قیام برای تحقق استقلال و آزادی، قیام برای احقاق حق، وظیفه علما و خطبای کشورهای اسلامی، الگوپذیری از ملت ایران و عدم توجه به تبلیغات سوء استکبار ارائه کرده است.