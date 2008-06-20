ریشه مواد مخدر در دست امریکا و اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان در خطبه‌های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: مواد مخدر معضل بزرگی برای کشور است.

آیت الله قربانی از نیروی انتظامی، قوه قضاییه و مجلس خواست تا با همکاری با یکدیگر ‌با این معضل ‌اساسی برخورد کنند و پدران و مادران نیز با مواظبت از فرزندان مانع از آلوده شدن آنها به مواد مخدر شوند.

امام جمعه رشت همچنین با اشاره به پذیرش آتش بس توسط رژیم صهیونیستی این مسئله ‌را شکستی برای آمریکا و اسراییل دانست و گفت: پذیرش آتش بس توسط صهیونیستها بیانگر پیروزی ملت فلسطین است.

وی در ادامه رفع مشکلات اقتصادی مردم را عبادت دانست و افزود: رفع نگرانی و مشکلات اقتصادی مردم عبادت است و مسئولان باید در این زمینه تلاش مضاعف داشته باشند.

آیت الله قربانی خاطرنشان کرد: مسئولان باید تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات اقتصادی مردم به کار گیرند تا مشکلات اقتصادی و تورم باعث نا امیدی و دلسردی مردم از نظام نشود.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اعلام اینکه ملت ایران ‪ ۳۰‬سال است که تحت یورش ناجوانمردانه استکبار قرار گرفته و با آن در ستیز است، افزود: گرچه در رویایی همه جانبه با استکبار جهانی هشت سال دفاع مقدس از جایگاه ویژه‌ ای برخوردار است اما همه راهپیمایی ها، حمایت ملت از رهبری و سایر همدلی‌های مردم ایران نوعی مبارزه است.

آیت الله قربانی با اشاره به ‌سالروز شهادت دکتر چمران این شهید را عارف و سالک بزرگی دانست و افزود: عرفان شهید چمران بسیار بالا بود.

وی گفت: در دوران دفاع مقدس ملت قهرمان ایران شهدای بسیاری تقدیم انقلاب کرد اما جایگاه شهید چمران به دلایلی ممتاز است.

آیت الله قربانی اظهارداشت: چمران تا قبل از انقلاب از جایگاه ‌ممتاز علمی و اجتماعی در آمریکا برخوردار بود و بعد از انقلاب نیز در سمتهای وزیر دفاع و نماینده مردم خدمت می‌کرد اما همه این جایگاهها نتوانست او را در خدمت صادقانه به خدا و خلق خدا قانع کند.

خطیب جمعه رشت در ادامه با اشاره به خشکسالی و بحران آب در استان از مردم خواست برای جلوگیری از قطع آب صرفه جویی کنند.