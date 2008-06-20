کنسرت رضا صادقی در تهران برگزار می شود

رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : امسال قصد دارم مجموعه ای از آثار جدیدم را در قالب کنسرتی که به زودی در تهران برگزار می شود ارائه کنم.

صادقی در پاسخ به این سوال که چرا در این مدت کنسرتی برگزار نکرده است گفت : برگزاری کنسرت با همکاری مجموعه های مختلفی شکل می گیرد که این حلقه ها هر یک با توجه به مسئولیت و وظیفه شان در اجرای برنامه موثر هستند ودرنتیجه کوتاهی و اشتباه هرکدام از آنها موجب اخلال در برگزاری می شود.

صادقی با اشاره گذرا به اشتباهاتی که موجب وقفه در کار او شده افزود : در این مدت من بیکار نبودم و با مشاهده و مطالعه بر روی کار هنرمندان حوزه موسیقی پاپ ودیگر موسیقی های رایج در داخل و خارج سعی کرده ام بر دانش و آگاهی های هنری ام بیفزایم.

