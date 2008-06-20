عبدالله شهبازی آزاد شد

حجت الاسلام بانشی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود : برای شهبازی قرار 100میلیون تومانی صادر شده بود که با سپردن آن آزاد شد.

وی با بیان اینکه در مراحل بعدی پرونده، تحقیقات را ادامه می دهیم افزود : از آنجا که شکایت دیگری نیز علیه شهبازی صورت گرفته و منابع طبیعی نیز برای او پرونده ای تشکیل داده هفته آینده شهبازی برای تفهیم اتهام و تکمیل تحقیقات مراجعه خواهد کرد.

به گفته دادستان شیراز پرونده شهبازی در شعبه چهار دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز رسیدگی می شود.

چندی پیش عبدالله شهبازی با شکایت شاکی خصوصی به اتهام تشویش اذهان عمومی در مورد مطالبی که به اشخاص در سایت اینترنتی خود نسبت داده بود به دادگاه احضار که در پی صدور قرار تامین و عدم ارائه قرار بازداشت شد.