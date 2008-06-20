پیروانی و عباسی گزینه های اصلی سرمربیگری برق/ حل مشکل بودجه تیم با منابع استانی

محمدرضا شایسته نیا درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخاب سرمربی فصل آینده تیم فوتبال برق شیراز گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده، صبح فردا برنامه های افشین پیروانی و محمدعباسی را مورد بررسی قرار می دهیم و در نهایت یکی از این دو مربی را به عنوان سرمربی فصل آینده تیم فوتبال برق شیراز انتخاب می کنیم.

وی ادامه داد: از صبح فردا همچنین با بازیکنانی که خواهان حضورشان در تیم هستیم اما قراردادشان به پایان رسیده، وارد مذاکره می شویم تا هرچه زودتر بتوانیم با تمدید قرارداد این نفرات، تیمی شایسته را برای حضور درلیگ هشتم جمع آوری کنیم.

عضوهیئت رئیسه باشگاه برق شیراز در خصو بودجه این باشگاه خاطرنشان کرد: درصدد هستیم با استفاده از منایع استانی مشکلات بودجه تیم برای فصل آینده را کاهش دهیم که در این خصوص قول های مساعدی را از مسئولان استان دریافت کرده ایم.

پس از آنکه مسئولان باشگاه برق شیراز نتوانستند قرارداد محمود یاوری را برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه در فصل آینده جلب کنند، وی سرمربیگری باشگاه استقلال اهواز را برعهده گرفت تا مسئولان این باشگاه شیرازی با افشین پیروانی و محمدعباسی وارد مذاکرات نهایی شوند.

البته به نظرمی رسد با توجه به پیشینه خوب محمدعباسی در تیم برق شیراز، محبوبیت بین هواداران و همچنین احاطه کاملش به امور تیم پس از آنکه طی سال گذشته به عنوان دستیار اول یاوری فعالیت می کرد، وی به عنوان سرمربی آینده تیم فوتبال برق معرفی شود.