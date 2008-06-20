حجم مبادلات اقتصادی ایران و عراق امسال به 4 میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، محمود حجتی در آستانه برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری دارو، بهداشت و درمان ایران و عراق که هشتم تیرماه در تهران برگزار می شود، افزود: از آنجا که کشور عراق خصایص مشترکی از لحاظ مذهبی با ایران دارد ، راهبرد ما این است که هر ساله سهم بیشتری از بازار عراق را بدست آوریم.

وی با اشاره به روابط مثبت دیپلماتیک بین ایران و عراق افزود: با توجه به تمام قرابتی که بین دو کشور از نظر حجم توسعه صادرات وجود دارد، اما ایران رتبه سوم را در مبادلات تجاری دارد که اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد بخش خصوصی با هماهنگی دولت و نهادهای مربوطه در نظر دارد با افزایش میزان صادرات این رتبه را ارتقاء دهد.

حجتی با استقبال از همایش فرصتهای سرمایه گذاری دارو و بهداشت و درمان ایران و عراق در تهران خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز همایش و نمایشگاههای تخصصی در زمینه انرژی، بانکداری و بیمه و پتروشیمی برگزار شد و امسال نیز علاقه مندیم با برپایی همایشهای تخصصی همچون بهداشت، درمان، دارو ، ساختمان و فراورده های وابسته ، صنایع غذایی، هتلداری و گردشگری، بازسازی صنایع عراق، نمایشگاه نفت و گاز، همایش و نمایشگاه برق و آب چه در داخل ایران و چه در عراق حجم بالایی از صادرات را نصیب کشور کنیم .

وی در مورد امنیت اقتصادی عراق و منطقه تصریح کرد: اکنون حدود پنج سال از تشکیل دولت جدید عراق می گذرد و بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حال فعالیت اقتصادی با عراق هستند و با این حجم فعالیت، امنیت اقتصادی وجود دارد و شرکتهای داخلی و خارجی در جنوب، شمال و مناطق شیعه نشین عراق در حال فعالیت اقتصادی هستند.

این مقام ایرانی افزود: وجود 9 نقطه تجاری مرزی مشترک و همچنین تاسیس شعب بانکهای ایرانی در عراق و مزیتهایی که مرکز توسعه تجارت در اختیار صادرکنندگان می گذارد از قیبل ایجاد نمایشگاههای تخصصی و دایمی و دادن امتیازات خوب به صادرکنندگان برای صدور کالا به عراق ، مهمترین مزایای صادراتی برای تولیدکنندگان محسوب می شود.

حجتی تبلیغات شرکتهای ایرانی در زمینه بهداشت درمان و دارو در عراق را ضروری دانست و تاکید کرد: متاسفانه بسیاری از شرکتهای تولیدی ایرانی فعالیت تبلیغی برای شناساندن مزایای کالای خود در عراق ندارند و به طور مثال در بسته بندی کالاهای تولیدی ایران هیچ گونه برچسب انگلیسی یا عربی درج نشده یا روی بسته بندی استانداردهای بین المللی اخذ شده به چشم نمی خورد.

وی با اشاره به ورود و خروج روزانه تعداد زیادی افراد به عنوان زائر و تاجر به کشور و بالعکس افزود داروی ایرانی مصرف کنندگان زیادی دارد که عدم ارایه خدمات پس از فروش سبب می شود تا دیگر کالاها جایگزین آنها شود بنابراین ایجاد نمایندگی و تبلیغات در این زمینه کاملا ضروری به نظر می رسد و با برگزاری این همایش می توان با ارایه راهکارهای اساسی به این مشکل فائق آمد.

حجتی افزود: با توجه به حجم بالای مبادلات بین دو کشور تحریم ها هیچ گونه تاثیری در مبادلات اقتصادی ایران و عراق ندارد و حضور هیاتهای عراقی در همایش مذکور خود نوعی تحریم شکنی محسوب می شود.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن با اشاره به اینکه راهبرد اتاق ایران و عراق بدست آوردن سهم بیشتر در بازار این کشور است تصریح کرد هم اکنون تراز تجاری با عراق مثبت است و ایران قصد دارد در طرحهای اجرایی و بازسازی این کشور سرمایه گذاری لازم را انجام دهد تا از این طریق روابط بین دو کشور بیشتر گسترش یابد.

نخستین همایش و نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری دارو، بهداشت و درمان ایران و عراق به طور هم زمان از هشتم تا نهم تیرماه به مدت دو روز در مرکز همایشهای بین المللی هتل المپیک تهران برگزار می شود.