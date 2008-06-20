وضعیت سپاهان نوین در نشست فردا وزارت صنایع مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح فردا در تهران نشست معاون وزارت صنایع با مدیران صنایع فولاد در اصفهان و اهواز برگزار می شود تا تکلیف انتقال تیم فوتبال سپاهان نوین به این شهر مشخص شود.

بر پایه این گزارش، در این نشست که با حضور مهندس هراتی معاون وزارت صنایع و معادن، مهندس نجم السادات مدیر صنایع فولاد اهواز و مهندس رجایی مدیر صنایع فولاد در اصفهان انجام می شود، مسئولان تصمیم نهایی را در خصوص انتقال امتیاز لیگ برتر تیم فوتبال سپاهان نوین به اهواز و جانشین شدن فولاد به جای این تیم در هشتمین دوره لیگ برتر اتخاذ می کنند.

البته در حال حاضر جو عمومی هواداران فوتبال در اصفهان مخالف انتقال امتیاز سپاهان نوین به استانی دیگر است و حتی محمدرضا ساکت در گفتگو با مهر هم تاکید کرد علاقمند است تا این باشگاه فعالیتش را در اصفهان ادامه دهد.