به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله ضرغامی هنگام افتتاح استودیو پخش رادیو مرکز فارس گفت: خوشحالیم با وجود محدودیت‌ها و کمبود اعتبار توانستیم با تلاش همکاران برای رساندن پیام رسانه ملی به مردم از فرصت‌ها بهترین استفاده را کنیم. سعی می‌کنیم طبق مصوبات هیئت دولت همه نقاط کشور را تا چهار سال آینده زیر پوشش شبکه‌های رادیو و تلویزیون ببریم.

وی با اشاره به نوسازی و دیجیتالی کردن دستگاهها در رادیو گفت: در حال حاضر رادیو وارد دوره جدید حیات خود شده و اگر در چارچوب‌ سیاست‌های رادیو و افق رسانه و مهندسی پیام اقدام و به برنامه‌سازان برای خلاقیت و نوآوری فرصت داده شود، موفقیت‌های این رسانه بیشتر خواهد شد.

رئیس سازمان صدا و سیما شبکه فارس را یکی از شبکه‌های جذاب دانست و گفت: برنامه‌های شبکه فارس با تکیه بر فرهنگ دیرپا و ارزشمند و باسابقه طولانی و اسلامی توانسته مخاطبان زیادی را جذب کند.