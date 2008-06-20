به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم داستان یک دزد واقعی است که در کمترین زمان با همدستان حرفهای دست به انجام سرقتهای شگفتانگیز میزند، اما در آخرین نقشه دزدی خود... امیر آقامیرزاده، محمد برسوزیان، علی داودی، حسن خوانساری، مسعود حقی، فاطمه طاهری، بهار رسولی و شراره رخام دیگر بازیگران این فیلم هستند.
"دزدترین دختر شهر" در موسسه قاصدک تصویرسازان ماندگار تولید میشود و حمید طالقانی مشاور کارگردان، درسا درخشندگی بازنویسی نهایی، رضا عطار تصویربردار، شهاب رضایی صدابردار، علمینیا و بابک حسنی تهیهکننده، مسعود حقی برنامهریز، مهدی مجلل مدیر تولید، علی شایانفر طراح صحنه و لباس، امیر حدیدی عکاس و کیانوش کیانی مدیر روابط عمومی آن هستند.
نظر شما