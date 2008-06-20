هشدار لاوروف درباره عواقب خطرناک طرحهای تنش آفرین آمریکا و ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سرگئی لاوروف از آمریکا خواست تا برنامه خود برای استقرار سپر موشکی را در اروپا به تعویق بیندازد و از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) نیز خواست برای اصلاح روابط تیره شده توسعه خود به شرق را به تاخیر بیندازد.

لاوروف گفت : سطح اعتماد در روابط روسیه و آمریکا هم اکنون پایین تر از دورانی است که در زمان جنگ سرد وجود داشت.

وی هشدار داد : نادیده گرفتن اعتراضات روسیه، به آمریکا و متحدان آن آسیب بیشتری خواهد زد.

وزیر امور خارجه روسیه که در کنفرانسی در مسکو سخنرانی می کرد خواستار توقف طرحهای آمریکا و ناتو شد و گفت : تمام این پروژه ها باید در همان جایی که هستند متوقف شوند.

لاوروف همچنین با بیان اینکه نباید به اختلافاتی که در گذشته وجود داشت، گرفتار شد، پیشنهاد اخیر دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری روسیه را درباره توافق امنیتی جدید برای اروپا عاملی برای از بین بردن اختلافات توصیف کرد و گفت : این توافق می تواند جو اطمینان جدید در منطقه ایجاد کند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

واشنگتن توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهد، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

لاوروف درباره اظهارات مقامهای لهستانی مبنی بر اینکه ایالات متحده درصدد جایگزین کردن لیتوانی به جای این کشور در پروژه سپرموشکی است آن را نشانه ای از این دانست که این توافق با مشکلاتی روبروست.