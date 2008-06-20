بسکتبال ایران در سومین دیدار هم مقابل استرالیا شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در مرکز " استیت نتبال هاکی" شهر ملبورن برگزار شد تیم بسکتبال استرالیا موفق شد با نتیجه 88 بر 65 مقابل تیم بسکتبال کشورمان به پیروزی برسد.

تیم کشورمان با ترکیب اولیه حدادی، نیکخواه بهرامی، ساهاکیان، زندی و کامرانی مقابل حریف خود صف آرایی کرد.

مردان رایکو تورمان پیش از این دو بار با نتایج 78 بر 68 و 97 بر 53 مقابل حریف خود تن به شکست داده بودند.

استرالیا یکی از حریفان ایران در مسابقات المپیک 2008 پکن است. تیم ملی کشورمان در گروه A این پیکارها علاوه بر استرالیا با تیمهای لیتوانی، آرژانتین و روسیه همگروه شده است. تیم ششم این گروه با انجام مسابقات گزینشی در آتن معرفی می شود.

همچنین درگروه B مسابقات المپیک 2008 پکن تیمهای بسکتبال آمریکا، آنگولا و اسپانیا به همراه تیم میزبان با یکدیگر دیدار می کنند. تیمهای پنجم و ششم این گروه نیز با انجام رقابتهای انتخابی معرفی می شوند.