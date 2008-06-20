اتهام مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی در مشارکت با پالیزدار بی اساس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور در نمابری درباره اخبارمنتشره در رسانه ها در ارتباط با بازداشت محسن قائمی نسب آورده است : پس از تصویب تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی پالیزدار به طور مکتوب از سوی مسئولین هیئت تحقیق و تفحص مجلس به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان معرفی شد.

این نمابر ضمن بی اساس خواندن اتهام مشارکت قائمی نسب مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی آن سازمان با پالیزدارآورده است : پس از صدور مجوز از سوی مقامهای قوه قضائیه جهت انجام تحقیق و تفحص را سازمان بازرسی کل کشور این هیئت در این سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات مکلف به همکاری با هیئت مذکور و در اختیار گذاشتن اسناد مورد نظر هیئت شد.

در ادامه این نمابر آمده است : قائمی نسب صرفا در چارچوب وظیفه اداری خود برخی پرونده های مورد تقاضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس را به آنها تحویل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هیئت تحقیق و تفحص فاقد صلاحیت بوده اند یا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه یا افشای آنها اقدامی کرده اند خود آنها و مقاماتی که آنها را منصوب کرده اند باید پاسخگو و مورد پیگرد قرار گیرند.

این نمابر در پایان با تاکید بر قانونی بودن اقدامات سازمان و همکاری با هیئت تحقیق و تفحص تصریح کرده است تمام مستندات مکتوب آن موجود است و در صورت لزوم در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.