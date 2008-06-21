ستاد فناوریهای راهبردی در 6 حوزه فناوری ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین سالار آملی در سمینار کاربرد نانوفناوری و نقش آن در حفاظت محیط زیست گفت: شکل گیری ستاد فناوریهای راهبردی در 9 رشته و همکاری دانشگاه و صنعت در دستور کار معاونت علمی ریاست جمهوری قرار گرفته است که در پنجشنبه هفته جاری 6 ستاد به طور رسمی شکل می گیرد.

وی به ماده 26 قانون بودجه اشاره کرد و گفت: طبق این ماده شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات غیرانتفاعی موظف شدند یک درصد از درآمد خود را به تحقیقات اختصاص دهند در حالی که شرکتها مایل به همکاری در این زمینه نیستند ولی با عملیاتی شدن این بودجه می توان شرکتهای متوسط را حمایت و به فناوریهای نوین هدایت کرد.

سالار آملی، نانو فناوری را به عنوان یکی از محورهای اساسی علم و دانش ذکر کرد که در آینده در حفظ محیط زیست، ایجاد اشتغال، ثروت و تکنولوژی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و نظامی حائز اهمیت است و گفت: با توجه به فاصله جایگاه کنونی با مکانی که لازم است به آن برسیم، ضروری است به دنبال جهشی برای رسیدن به جایگاه های بالاتر در علم نانو باشیم که این امر مستلزم تجمیع نهادها و فعالیتهای مرتبط با این تکنولوژی است.

معاون نوآوری معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری با گلایه از لحاظ نشدن نقش و جایگاه توسعه علمی، فناوری و نظام ملی فناوری در برنامه چهارم توسعه اظهار امیدواری کرد که به این موارد در برنامه پنجم توجه شود.

وی با بیان اینکه انبوه واردات منجر به حذف شرکتهای متوسط می شود، خاطر نشان کرد: تنها راه نجات برای صنایع متوسط ارتقاء سطح دانش آنها است و در صورت نهادینه شدن نانوتکنولوژی در بستر تولیدات، شاهد پیشرفتهای قابل ملاحظه‌ای خواهیم بود.