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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۹

مسابقه مقاله نویسی "گلهای سوخته" در سنندج برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان کردستان گفت: به مناسبت هفته مبارزه با اعتیاد و روز قلم مسابقه مقاله نویسی با عنوان "گلهای سوخته" در سنندج برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد شریف شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: حوزه هنری استان کردستان در ادامه همکاری های خود با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد داستان نویسان و قلم به دستان استان را که تمایل به خلق آثار با موضوع اعتیاد دارند، در یک محفل ادبی با عنوان گل های سوخته گرد هم آورد.

وی با اشاره به هدف برگزاری این برنامه تصریح کرد: این محفل در راستای تبیین نقش هنرمندان در مبارزه با این پدیده خانمان سوز برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان ضمن دعوت از کلیه هنرمندان و داستان نویسان استان جهت حضور در این محفل ادبی عنوان کرد: این برنامه روز 12 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی سنندج برگزار می شود و و هنرمندان عزیز می توانند آثار خود را تا تاریخ 8 اردیبهشت به حوزه هنری استان واقع در سنندج، خیابان فلسطین، واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان ارسال نمایند.

حجت الاسلام شریفی افزود: بدیهی است آثاری در این محفل قرائت خواهد شد که علاوه بر محتوا و رعایت شیوه های مد نظر داستان نویسی در زمان مقرر به واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان ارسال شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: از بین داستانهای ارسالی به سه داستان برتر ضمن ارائه لوح تقدیر هدایای نیز تعلق خواهد گرفت و بهترین داستانها در قالب یک مجموعه از سوی حوزه هنری استان به چاپ خواهد رسید.

سال گذشته نیز مسابقه ای با عنوان مقاله و داستان با موضوع اعتیاد در سال 86 برگزار شد که هم اکنون بهترین داستانها در قالب یک مجموعه با عنوان "هویت خالکوبی شده" توسط انتشارات سوره مهر در دست چاپ است.

کد مطلب 702827

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