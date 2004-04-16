ميزان توليد سيمان شرق امسال نيز 100 هزار تن افزايش مي يابد

مدير عامل سيمان شرق در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: توليد سيمان شرق امسال نسبت به سال گذشته حدود يكصد هزار تن افزايش مي يابد.

محمد جمالزاده افزود: ميزان توليد سيمان شرق در سال گذشته نسبت به سال 81 نيز حدود يكصد هزار تن افزايش يافت.

وي همچنين از شروع طرح توسعه واحد شماره چهار اين كارخانه با ظرفيت سه هزار و300 تن در روز خبر داد و تصريح كرد: اين طرح توسعه كه امسال آغاز شده است تا سه سال به طول مي انجامد.

مدير عامل سيمان شرق با اشاره به افزايش ظرفيت اين كارخانه افزود: با اجرايي شدن طرح توسعه شماره چهار سيمان شرق ظرفيت اين واحد توليدي روزانه از پنج هزار تن به بيش از هشت هزار تن افزايش خواهد يافت.

جمالزاده در باره ميزان صادرات سيمان اين كارخانه تصريح كرد: در سال گذشته حدود 150هزار تن سيمان به افغانستان و تركمنستان صادر شده است.

وي با اشاره به برنامه صادرات در سال جاري گفت: پيش بيني مي شود كه امسال نيز بيش از150 هزار تن سيمان از اين واحد توليدي به كشورهاي ديگر صادر شود.

وي در باره واردات سيمان گفت: براساس سهميه تعيين شده از سوي وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن ، در سالجاري حدود 40 هزار تن سيمان توسط كارخانه سيمان شرق وارد خواهد شد.

گفتني است، ظرفيت اسمي توليد كارخانه سيمان شرق چهارهزار و550 تن در روز است كه هم اكنون اين كارخانه بيش از اين ظرفيت توليد مي كند.