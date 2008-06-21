  1. استانها
۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۱۶

روزانه بین 800 کیلو تا یک تن قارچ خوراکی در ایوان تولید می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: روزانه بین 800 کیلوگرم تا یک تن قارچ خوراکی در شهرستان ایوان تولید می شود.

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: سطح زیر کشت قارچ خوراکی در استان ایلام دو هزار و 500 متر مربع است که با راه اندازی کارخانه قارچ خوراکی در شهرستان ایوان روزانه بین 800 تا یک تن قارچ خوراکی در این شهرستان تولید و به دیگر شهرستانهای استان برای مصرف خانوار صادر می شود.

وی بیان داشت: در این کارخانه 15 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که در زمینه اشتغال زایی جوانان استان ایلام موثر بوده است.

این مسئول یادآور شد: ارزش ریالی هر کیلو قارچ خوراکی 20 هزار ریال است.

احمدی از بهره برداری از یک کارخانه قارچ دیگر در استان ایلام با تولید سالانه 400 تن در آینده ای نزدیک خبر داد.

