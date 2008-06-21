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۱ تیر ۱۳۸۷، ۹:۰۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه : بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت.

آیه روز:

أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون . وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون .

آیا کسانى که مرتکب گناهان شدند ، گمان دارند آنان را مانند کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند قرار می  دهیم که زندگى و مرگشان یکسان باشد ؟ چه بد داورى می  کنند . خدا آسمان ها و زمین را به حق آفرید تا هر کس در برابر اعمالى که انجام داده است ، پاداش یابد و آنان مورد ستم قرار نمی  گیرند .  

سوره جاثیه، آیات 21 و 22

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

امام حسن عسکری(ع):

من کان الورع سجیته ، و الکرم طبیعته ، و الحلم خلته ، کثر صدیقه .

کسی که پارسایی خوی ، بخشندگی طبیعت و بردباری خصلت او باشد ، دوستانش بسیار شوند .

مسند الامام العسکری ، ص 289

کد مطلب 702842

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