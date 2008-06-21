امسال 53 هزار تن گوشت مرغ در استان مرکزی تولید می شود

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: سال گذشته تولید گوشت مرغ در استان مرکزی به 50 هزار تن رسید.

وی با اشاره به اینکه تولیدات کشاورزی استان مرکزی تا پنج برابر نیاز استان است، بیان داشت: 50 درصد تولید استان مرکزی به استانهای همجوار ارسال می شود و استان مرکزی یکی از قطبهای تولیدات پروتئینی کشور است.

وی با تاکید بر اینکه توانایی استان در این زمینه قابل افزایش است، ادامه داد: اکنون 508 ‪ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت بیش از هشت میلیون و 261 هزار قطعه جوجه ریزی در سال در استان فعال است.

ابراهیمی افزود: علاوه بر فعالیت این تعداد واحد مرغداری گوشتی، واحدهای دیگری نیز در مجموع با ظرفیت یک میلیون و 170 هزار قطعه در حال ساخت است که با راه ‌اندازی آنها، میزان تولید سالانه گوشت مرغ این استان افزایش قابل توجهی می یابد.

معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به اینکه هم اینک شش هزار و 480 نفر در بخش طیور در این استان مشغول به فعالیت هستند، یادآور شد: این افراد در مرغداری های گوشتی، تخمگذار، پولت، مزارع مادر، جوجه کشی و کشتارگاههای طیور فعالیت می کنند.