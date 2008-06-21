متقاضیان ثبت نامی حج تمتع بوشهر 18 سال در نوبت می مانند

حجت ‌الاسلام سلمان بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر بدون اشاره به سهمیه اعزام زائران بوشهری عنوان کرد: سازمان حج و زیارت کشور اکنون در حال رایزنی برای افزایش سهمیه اعزام زائران به مکه مکرمه است.

وی اظهار داشت: طبق ‌اعلام سازمان حج و زیارت، ثبت نام مجدد برای حج ‌تمتع از شهریور ماه امسال آغاز می‌شود.

مدیر حج و زیارت بوشهر درباره حج عمره نیز بیان داشت: از پنجم فروردین تا بیستم اردیبهشت امسال هشت هزار و ۴۱۸‬ متقاضی سفر حج عمره مفرده د ربانک ملت این استان سپرده ‌گذاری کردند.

بحرانی افزود: افرادی که از پنجم فروردین تا پنجم خرداد امسال برای عمره ثبت نام کرده ‌اند، اعزام آنان در سالهای ‪ ۱۳۸۹‬یا‪ ۱۳۹۰‬بر اساس قرعه کشی انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: افرادی که بعد از پنجم خردادماه ‌ثبت نام کرده ‌اند اعزام آنها بر اساس تاریخ ثبت نام صورت می‌گیرد.

مدیرحج و زیارت استان بوشهر یادآور شد: امسال دو هزار و 949 ‪زائر از بوشهر به حج تمتع اعزام خواهند شد.