270 میلیون تومان اعتبار به بهسازی محور سیاهکل - دیلمان اختصاص یافت

علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سیاهکل افزود: مطالعه و اجرایی کردن محور سیاهکل - دیلمان - کلیشم یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان گیلان است.

وی گفت: احداث این مسیر با توجه به ساخت کارخانه آسفالت در دیلمان برای استان اهمیت و حساسیت زیادی دارد و در مواقع خاص به عنوان محور جایگزین محور لوشان به رشت عمل خواهد کرد.

علیزاده همچنین با اعلام اینکه فاز اول این پروژه توسط مشاورین انجام شده است، گفت: مطالعات احداث یک راه با مشخصات راه اصلی در حال اتمام است و باید سال آینده درلایحه بودجه دیده شود و از سهم ملی به عنوان محور مهم و اساسی استان احداث شود.

این مقام مسئول گفت: فاز اول این مسیر مواصلاتی از سیاهکل تا دیلمان و فازدوم از دیلمان به کلیشم است.

علیزاده، تقاطع محور بازکیا گوراب در محوررشت - لاهیجان و بهسازی این محور تا سیاهکل را از دیگر پروژه های مهم راهسازی شهرستان سیاهکل دانست.

معاون استاندار گیلان ادامه داد: امسال برای عملیات اجرایی این تقاطع 650 میلیون تومان اعتبار ازمحل منابع استانی اختصاص یافته است.

علیزاده یادآورشد: بهسازی این محوراز اعتبارات استانی نیز در دست اقدام است.

