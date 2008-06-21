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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تحقق مطالعات بهسازی در 150 روستای نمونه کشور

تحقق مطالعات بهسازی در 150 روستای نمونه کشور

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گفت: در سالجاری بهسازی روستاهای نمونه در سطح 150 روستای کشور به منظور افزایش امکانات معیشتی و عمرانی محقق می شود.

محمدرضا شاملو در گفتگو با مهر گفت: با توجه به ضرورت تامین معیشت روستاها و کمک به اقتصاد مناطق روستایی از برنامه چهارم توسعه امر بهسازی روستاهای نمونه یا کانونهای توسعه و اشتغال روستایی در بنیاد مسکن آغازشد، به نحوی که کار مطالعات این طرح در60 نقطه روستایی انجام شده است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد: درسالجاری مطالعات کانونهای توسعه و اشتغال درسطح 150 روستای کشور به منظورافزایش امکانات معیشتی و عمرانی محقق می شود.

وی بیان کرد: براساس اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در350 روستای کشور امر مطالعات بهسازی روستاهای نمونه یا کانونهای توسعه و اشتغال باید انجام شود که تاکنون 50 درصد این رقم در سطح روستاهای کشورمحقق شده است.

شاملو اظهار امیدواری کرد تا پایان برنامه چهارم توسعه کارمطالعاتی و اجرای این طرح در کلیه روستاهای هدف به پایان رسد و افزود: این طرح با همکاری سایر دستگاه های اجرایی در سطح روستاهای کشور با هدف ارتقای اقتصاد معیشتی در مناطق روستایی در کنار مباحث عمرانی و زیر بنایی انجام می شود.

وی دررابطه با ایجاد روستاهای جدیدی در بحث اسکان دائم عشایردر کشور، تصریح کرد: درحال حاضر بالغ بر63 هزار روستا در سطح کشوروجود دارد که با توجه به پراکندگی این نقاط ایجاد روستای جدید امتیاز محسوب نمی شود، زیرا خدمات رسانی در مناطق روستایی امری مهمتر از ایجاد روستایی جدید است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن با بیان مطلب فوق، افزود: برای اسکان دائم عشایرمطالعات مکانیابی، تهیه طرحهای اسکان، تملک اراضی، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و عملیات اجرای آماده سازی اراضی مد نظر قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: اسکان دائم عشایردرنقاطی که برخی مسایل فنی ایجاب کند و با نظر مسئولان استانها برای پاسخگوئی به این نیاز در یک نقطه از روستا در قالب جابه جایی جمعیتی صورت می گیرد.  

کد مطلب 702899

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