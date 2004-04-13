11 بازيكن از ديدارهاي هفته بيست و پنجم محروم هستند

به گزارش خبرنگار"مهر" در بازي هاي اين هفته ليگ برتر 5 بازيكن توسط داوران كارت قرمز دريافت كردند و از اين نظر يك ركورد را در بازي هاي اين هفته بر جاي گذاشتند . همچنين تعدادي از بازيكنان نيز با دريافت كارت زرد ، سه اخطاره شدند كه به اين ترتيب از همراهي تيم هايشان در ديدارهاي هفته بيست و پنجم محروم خواهند بود .

بر اساس اين گزارش علي دايي ( پرسپوليس) ، بهنام ابوالقاسم پور ( پاس) ، محمود فكري ( استقلال ) ، جلال اميديان ( ذوب آهن ) و علي عليزاده ( فجر سپاسي ) بازيكناني هستند كه به دليل دريافت كارت قرمز از بازي هاي هفته آينده محروم خواهند بود .

همچنين رضا عنايتي ( استقلال ) ، جابا مجيري و سعيد بيات ( سپاهان) ، فرشاد بهادراني (ذوب آهن) و عبد الله شاه حسيني ( شموشك) نفراتي هستند كه بدليل سه اخطاره بودن نمي توانند در ديدار هاي هفته بيست و پنجم تيم هايشان را همراهي كنند .

گفتني است ديدارهاي هفته بيست و پنجم رقابت هاي ليگ برتر طي روزهاي 4 و 6 ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد .