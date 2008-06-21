دولت با احداث راه آهن رشت - ساری موافقت کرد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: با موافقت دولت کار مطالعاتی راه آهن ساحلی رشت به ساری به زودی شروع می شود.

وی با اعلام اینکه وزارت راه با کمک بخش خصوصی کار مطالعاتی این پروژه را انجام می دهند، گفت: برای مطالعات این پروژه بالغ بر یک میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

قهرمانی ادامه داد: کار مطالعاتی این پروژه امسال به اتمام خواهد رسید و عملیات اجرایی آن با حمایت دولت سال آینده آغاز می شود.

استاندار گیلان یادآور شد: با احداث این خط شاهد شکوفایی گردشگری، اقتصادی و ترانزیت کالا و خدمات در استان خواهیم بود.

قهرمانی استاندار گیلان همچنین گفت: استان گیلان به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی بسیار زیبا همچون تالاب انزلی، دریا و طبیعت منحصر به فرد دارای ویژگیهای بسیار زیادی است که هر ساله در ایام مختلف پذیرای میلیونها نفر گردشگر از اقصی نقاط کشور حتی کشورهای همسایه است.