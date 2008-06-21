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۱ تیر ۱۳۸۷، ۹:۵۳

علی کفاشیان خبر داد:

سقوط سه تیم از لیگ برتر هشتم به لیگ دسته اول/ حذف بازیهای پلی آف

سقوط سه تیم از لیگ برتر هشتم به لیگ دسته اول/ حذف بازیهای پلی آف

رئیس فدراسیون فوتبال از سوقط سه تیم انتهای جدول لیگ هشتم به رقابتهای لیگ دسته اول و حذف بازیهای پلی آف در لیگ دسته اول برای فصل آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی کفاشیان که پنج شنبه شب در مجمع عمومی فوتبال استان خراسان شمالی سخن می گفت ضمن اعلام این خبر افزود: بر اساس تصمیم جدید فدراسیون، تیمهای اول جدول رده بندی لیگ دسته یک فوتبال کشور به طور مستقیم به لیگ برتر راه می یابند.

وی خاطرنشان کرد: تیمهای دومی جدول رده بندی برای انتخاب یک تیم بازیهای پلی اف را به صورت رفت و برگشت انجام می دهند تا چهره تیم سوم راه یافته از دسته اول به لیگ برتر مشخص شود.

رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: بر این اساس از سال آینده سه تیمی که کمترین امتیاز را داشته باشند از لیگ برتر به دسته پایین سقوط و در عوض سه تیم از دسته یک به لیگ برتر صعود می کنند.

کفاشیان توضیح داد: در این بخش دو تیم لیگ دسته یک که بیشترین امتیاز را در دو گروه در جدول رده بندی داشته باشند به صورت مستقیم و یک تیم نیز از بین برنده بازیهای پلی اف انتخاب می شود.

وی دلیل اجرای این طرح را اجرای عدالت و جلوگیری از برخی اجحافهای وارده به تیمهای اول جدول رده بندی تیمهای دسته یک فوتبال کشور اعلام کرد.

کفاشیان در مورد حضور سپاهان نوین به لیگ برتر گفت: این تیم از لحاظ اساسنامه با تیم سپاهان فعلی متفاوت بوده و تنها یک اسپانسر مشترک داشته که زیر نظر مدیرعامل مشترک نیز فعالیت داشته است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه سپاهان نوین اساسنامه جداگانه ای داشته برای حضور در لیگ برتر از خطه اصفهان مشکل قانونی نداشته و اینکار بر اساس آیین نامه جدید فدراسیون امکانپذیر است.

وی در مورد سازماندهی قراردادهای بازیکنان در لیگ فوتبال بیان داشت: فدراسیون فوتبال برای سازماندهی این قراردادها و جلوگیری از افزایش بی ضابطه دستمزد بازیکنان به دنبال تعیین سقف برای دستمزد بازیکنان فوتبال است.

کفاشیان اظهار داشت: با تعیین سقف دستمزدی که مورد تایید باشگاهها نیز باشد به طور قطع گمانه زنی با مدیران عامل باشگاهها خواهد شد تا به نقطه مشترک برسیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: اگر ما بخواهیم اینکار را اجباری انجام دهیم به طور قطع مشکلات دیگری چون انجام قرارداد پنهان صورت می گیرد که راه خلاف جدیدی ایجاد می شود و بر همین این اصل ما به دنبال ضابطه مند کردن این طرح با همکاری باشگاهها هستیم.
کد مطلب 702928

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