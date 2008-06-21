"توقف در برابر توقف" ؛ عقب نشینی غرب از موضع تعلیق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آنها با بیان این مطلب افزودند:"خاویر سولانا"مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این پیشنهاد را در طول گفتگوهای خود در تهران منتقل کرده است. سولانا در این سفر بسته اصلاح شده مشوقهای گروه 1+5 را به ایران ارائه کرد . این مشوقها در ازای توقف برنامه غنی سازی اورانیوم ایران مطرح شده است.

به گفته این دیپلماتها، بر اساس برنامه "توقف در برابر توقف"، ایران ظرفیت غنی سازی خود را با افزودن ماشینهای سانتریفیوژ ، به مدت شش هفته توسعه نخواهد داد. در طول این مدت هم گروه 1+5 تلاشها برای تشدید تحریمها را متوقف خواهد کرد.

رویترز به نقل از فردی که وی را یک مقام ارشد ایرانی خوانده و در گفتگوها با سولانا شرکت داشته، اعلام کرد که پاسخ ایران بله یا خیر صریح نخواهد بود، اما این مسئله قابل بحث و بررسی است.

وی افزود:" ایران این بسته را بررسی خواهد کرد، اما نه بخش مربوط به توقف غنی سازی را."

رویترز به نقل از این مقام اعلام کرد :" ما در کار خود در حال حرکت به سوی جلو هستیم. هر روز که می گذرد، در فناوری هسته ای پیشرفته تر می شویم . این مسئله در مذاکرات ما را در موقعیت بهتری قرارمی دهد."

اما یک دیپلمات اروپایی ادعا کرد که ایران این رویکرد را رد نکرده و موضع آن مثل گذشته نیست و آنها گفته اند به طور جزئی این مسئله را بررسی خواهند کرد.

ازسوی دیگر،" ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل متحد شب گذشته اعلام کرد که تهدید ایران با اقدام نظامی می تواند حرکت جدید ایجاد شده در تلاش گروه 1+5 برای حل موضوع هسته ای ایران را تضعیف کند.

آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان اعضای گروه 1+5 را تشکیل می دهند.