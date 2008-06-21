وقوع 108 فقره تصادف جرحی و فوتی در 24 ساعت گذشته

سرهنگ حسین علیشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در شبانه روز گذشته شاهد 12 فقره تصادف فوتی با 15 کشته و 96 فقره تصادف جرحی با 151 مجروح بودیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد تصادفات جاده ای را واژگونی وسایل نقلیه تشکیل می دهند، افزود: از 12 فقره تصادف فوتی که در شبانه روز گذشته داشته ایم، 8 مورد واژگونی وسیله نقلیه گزارش شده است.

به گفته رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه کشور، واژگونی وسیله نقلیه عمدتا به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه و عدم کنترل وسیله از سوی راننده است.

علیشاهی، وقوع تصادف و برخورد دو یا چند وسیله نقلیه با یکدگیر را ناشی از تجاوز به چپ های نابجا و همچنین سبقت های غیرمجاز از سوی برخی رانندگان عنوان کرد و افزود: اغلب این تصادفات در جاده های کم تردد و محورهای فرعی که فاقد تجهیزات و سیستم کنترلی هستند، رخ می دهد.