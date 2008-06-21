امسال 20 هزار نفر در آذربایجان غربی معتکف می شوند

حجت الاسلام کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: سال گذشته 10 هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و حضور پر شور جوانان در آیین اعتکاف در ماه رجب سال گذشته در 12 شهرستان استان قابل توجه بود اما امکانات ما جوابگوی نیازهای آنان نیست.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود امسال 20 هزار نفر متقاضی شرکت در اعتکاف باشند که با شرایط موجود نمی توانیم پاسخگوی این تقاضاها باشیم.

کریمی از مسئولان استانی و کشوری خواست تا در راستای افزایش اعتبارات این سازمان در بخشهای فرهنگی اقدام کنند.

حجت الاسلام کریمی در ادامه به تشریح برنامه های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در سال جاری یادآور شد: قصد داریم طرح مسجد محوری را در محلات استان اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه در سطح مناطق روستایی و شهری آذربایجان غربی سه هزار و ‪ ۴۰۰‬باب مسجد، حسینیه و تکیه و امامزاده وجود دارد، افزود: با اجرای این طرح مسجد از حالت ایستایی خارج شده و رونق خواهند یافت.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی یادآور شد: مساجد به عنوان پایگاه های مردمی باید در تمام زمینه های آموزشی، فرهنگی و تبلیغی وارد شوند.