هدف نهایی ما حضور بانوان در بازیهای گوانگجو است / دبیر کل کاراته آسیا قول همکاری داد

بهزاد کتیرایی رئیس فدراسیون کاراته که در ماکائو حضور دارد، پس از نشستی که با دبیر کل اتحادیه کاراته آسیا داشت به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه ، "جوزه" به همراه مسئولان فدراسیون کاراته ماکائو حضور داشتند که باوجود برداشت قبلی ما که فکر می کردیم جو سنگینی بر جلسه حاکم خواهد بود خوشبختانه جو دوستانه ای را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: دبیر کل اتحادیه کاراته آسیا ما را به گرمی پذیرفت، وی از سوابق خود و اینکه به کاراته ایران علاقمند است و تلاش می کند تا مسائل کاراته ایران رفع شود سخن گفت. در این جلسه دریافتیم که سیاست های دو طرف با هم تطابق دارد و قرار شد ایشان هم ما را در رفع مشکل بانوان کمک کند.

رئیس فدراسیون کاراته در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اولویت اصلی کاراته و فدراسیون جهانی حضور قطعی در المپیک است. به همین دلیل "جوزه" گفت تا سال 2009 که این مهم رسما از سوی کمیته بین المللی IOC اعلام خواهد شد فدراسیون جهانی هیچ مسئله ای که این موضوع را به خطر بیاندازد را در دستور کار قرار نخواهد داد.

وی در پاسخ این سئوال که با این وجود حضور بانوان در مسابقات آسیایی مالزی منتفی است ادامه داد: دبیرکل آسیا برای حل این موضوع یک پروسه زمانی را تعیین کرده است که در تلاشیم این پروسه به حضور بانوان در مالزی منتهی شود ولی هدف نهایی ما حضور بانوان در بازیهایی آسیایی 2010 است که تا آن زمان این مهم قطعی اعلام خواهد شد.البته "جوزه" تیم بانوان را دوباره به ژاپن دعوت کرد.

کتیرایی همچنین از ابراز رضایت مسئولان ماکائو از رشید نیا مربی ایرانی خود خبر داد و اعلام کرد که برای پشرفت کاراته در چین به وجود مربیان نیاز داشته و با هماهنگی فدراسیون کاراته ایران از آنها استفاده خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون کاراته در پایان پیرامون تصمیم جاسم ویشگاهی گفت: اجازه نمی دهد تا یکی از سرمایه های بزرگ کاراته به این سادگی میدان را ترک کند و پس از بازگشت به تهران این مشکل را حل خواهم کرد.