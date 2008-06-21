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۱ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

طرح رژیم صهیونیستی برای ترجمه تفاسیر قرآن به زبان عبری آغاز شد

طرح رژیم صهیونیستی برای ترجمه تفاسیر قرآن به زبان عبری آغاز شد

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی پروژه ای الکترونیکی را با هدف ترجمه، نقد و تحلیل تفاسیر مختلف موجود از قرآن به زبان "عبری" و با عنوان "قرآنت" آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، وزارت امور خارجه این رژیم در بیانیه ای مدعی شده است که هدف از این اقدام تلاش برای نزدیک شدن هر چه بیشتر به جوامع اسلامی است.

این پروژه توسط 15 استاد دانشگاه های اسلامی که توسط اعراب در اسرائیل اداره می شوند، آماده شده و به زودی اجرا می شود. اقدام فوق در چارچوب طرح های تحقیقاتی این 15 نفر با هدف دفاع از پایان نامه تحصیلی خود در دانشگاه و زیرنظر یک استاد یهودی به نام "اوفر جروبارد" انجام می گیرد. قرار است سه تن از علمای مسلمان مجدداً این طرح ها را ارزیابی و در نهایت نظر خود را پیش از انتشار درباره آنها اعلام کنند.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در این بیانیه اعلام کرده است: پروژه سایت "قرآنت" مانند پلی برای وصل کردن دو دنیای اسلامی و غربی عمل می کند و با همین هدف هم راه اندازی شده و می تواند راهی باشد برای نمایاندن زیبایی های قرآن؛ به ویژه آن ارزشی که برای انسان قائل است!

کد مطلب 702951

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