بن بست هسته ای با آمریکا نخست وزیر هند را گرفتار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دیلی تایمز" در تحلیلی نوشت : در صورتی که توافق همکاریهای هسته ای دهلی - واشنگتن به بن بست خود ادامه دهد، احتمال استعفای "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند که خود یکی از بانیان این توافق بود، وجود دارد.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو، توافقی را با سینگ امضا کرد که بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 جولای سال 2005(27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند فناوری هسته ای صلح آمیز بدهد.

توافقنامه آمریکا-هند به دهلی نو اجازه می دهد که راکتورهای هسته ای و سوخت آنها را از خارج تهیه نماید، اما گروههای مخالف از جمله احزاب چپ و کمونیست و همچنین ناسیونالیستهای این کشور بر این اعتقادند که این توافق استقلال و آزادی عمل هند را در فعالیتهای هسته ای سلب می کند و به چهره این کشور به عنوان عضو جنبش عدم تعهد نیز لطمه وارد می کند.

بنابر این گزارش، سینگ در تلاش بوده است تا امروز شنبه با "سونیا گاندی" رهبر کنگره هند دیدار داشته باشد.

گفته می شود که سینگ به گاندی گفته است که نمی خواهد به عنوان عامل انتخابات زود هنگام سرزنش شود و ترجیح می دهد تا به سبب مسائل جسمی کناره گیری کند.

بر اساس این گزارشها، روز گذشته یک لابی در کنگره هند فعالیت شد تا در صورتی که سینگ اصرار بر استعفا دارد، از گاندی بخواهد مسئولیت را برعهده بگیرد.

منابع نزدیک به دفتر نخست وزیر هند می گویند، در صورتی که توافق هسته ای واشنگتن- دهلی نهایی نشود حتی احتمال این امر وجود دارد تا سینگ حتی سفر ماه آینده خود به توکیو را برای شرکت در نشست گروه 8 ، لغو کند.